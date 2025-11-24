Водителям рекомендовали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов Пензенской области без крайней необходимости Общество

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Госавтоинспекция рекомендовала водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов Пензенской области без крайней необходимости в связи с ухудшением погодных условий.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с ухудшением погодных условий, сильным туманом в утреннее время и осадками в виде дождя Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости и призывает водителей быть крайне внимательными и осторожными», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону утром в понедельник, 24 ноября.

В нем напоминается, что водители должны выбирать такую скорость, позволяющую обеспечить безопасность дорожного движения в сложных метеорологических условиях.

«Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дети в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля должны перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств», — добавляется в тексте.