Водителям рекомендовали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов Пензенской области без крайней необходимости

09:15 | 24.11.2025 | Общество

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Госавтоинспекция рекомендовала водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов Пензенской области без крайней необходимости в связи с ухудшением погодных условий.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов Пензенской области без крайней необходимости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В связи с ухудшением погодных условий, сильным туманом в утреннее время и осадками в виде дождя Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости и призывает водителей быть крайне внимательными и осторожными», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону утром в понедельник, 24 ноября.

В нем напоминается, что водители должны выбирать такую скорость, позволяющую обеспечить безопасность дорожного движения в сложных метеорологических условиях.

«Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дети в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля должны перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств», — добавляется в тексте.


