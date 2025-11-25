В Пензенской области запретили продажу ГСМ несовершеннолетним Общество

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Продажа несовершеннолетним лицам горюче-смазочных материалов запрещена на территории Пензенской области, исключение сделано для случаев розничной продажи автомобильного бензина при заправке топливного бака лицами, достигшими возраста 16 лет и имеющими право на управление транспортными средствами. Соответствующий указ №197 подписал губернатор Олег Мельниченко.

«Запретить на территории Пензенской области продажу несовершеннолетним лицам горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, керосина, мазута, автола, иных материалов, используемых в качестве топлива и (или) смазочных материалов, способных поддерживать произвольное горение после воспламенения без получения тепловой энергии извне, за исключением розничной продажи автомобильного бензина при заправке топливного бака транспортного средства лицами, достигшими 16-летнего возраста, имеющими право на управление транспортным средством», — говорится в указе, датированном 24 ноября.

Согласно документу, соответствующий пункт включен в указ губернатора №21 от 7 марта 2023 года «О реализации указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №756».

В соответствии с указом президента России №756, на территории Пензенской области введен уровень базовой готовности.

Указом губернатора Пензенской области №21 на территории региона запрещено использование беспилотных воздушных судов, при этом предусмотрен ряд исключений.