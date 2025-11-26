02:50:22 Четверг, 27 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На площади Ленина начали собирать главную новогоднюю елку Пензы

17:45 | 26.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Рабочие начали собирать 25-метровую искусственную новогоднюю елку на площади Ленина в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

На площади Ленина начали собирать главную новогоднюю елку Пензы

Фото: T.me/denisov_ov

«В Пензу приехала новая главная елка. Ее уже начали устанавливать на площади Ленина. Старую конструкцию заменили из-за требований безопасности. Новогодняя красавица будет такой же статной, как и предыдущая. В высоту — 25 метров, в диаметре — 11. Цвет хвои естественного зеленого оттенка, без белого напыления. Для украшения будем использовать 400 шаров, 200 колокольчиков, 40 светодиодных снежинок, комплект гирлянд. Выбрали классическое для новогоднего праздника сочетание цветов — золотой и красный», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 26 ноября.

Олег Денисов выразил надежду, что пензенцам понравится новое оформление.

По словам главы города, до 1 декабря подрядчик должен полностью завершить сборку и провести пробный запуск иллюминации.

«Каждый вечер елочка начнет сиять с 13 декабря, когда стартует новогодняя кампания», — уточнил Олег Денисов.

«Напоминаю, что зимняя сказка для юных пензенцев начнется с торжественного шествия Дедов Морозов, которые пройдут от Фонтанной до центральной площади», — добавил он.


Читайте также
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля
В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама