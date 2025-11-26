На площади Ленина начали собирать главную новогоднюю елку Пензы Общество

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Рабочие начали собирать 25-метровую искусственную новогоднюю елку на площади Ленина в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«В Пензу приехала новая главная елка. Ее уже начали устанавливать на площади Ленина. Старую конструкцию заменили из-за требований безопасности. Новогодняя красавица будет такой же статной, как и предыдущая. В высоту — 25 метров, в диаметре — 11. Цвет хвои естественного зеленого оттенка, без белого напыления. Для украшения будем использовать 400 шаров, 200 колокольчиков, 40 светодиодных снежинок, комплект гирлянд. Выбрали классическое для новогоднего праздника сочетание цветов — золотой и красный», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 26 ноября.

Олег Денисов выразил надежду, что пензенцам понравится новое оформление.

По словам главы города, до 1 декабря подрядчик должен полностью завершить сборку и провести пробный запуск иллюминации.

«Каждый вечер елочка начнет сиять с 13 декабря, когда стартует новогодняя кампания», — уточнил Олег Денисов.

«Напоминаю, что зимняя сказка для юных пензенцев начнется с торжественного шествия Дедов Морозов, которые пройдут от Фонтанной до центральной площади», — добавил он.