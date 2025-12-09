Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества.

Фото: Pnzreg.ru

«Этот праздник — неотъемлемая часть нашей истории. Он посвящен не только героическим свершениям наших предков, но и тем, кто и в наши дни своим трудом, своим примером, своей преданностью делу доказывает, что значит по-настоящему любить и служить своей Родине», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что эта дата имеет глубокие исторические корни: 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду — орден Святого Георгия в честь Георгия Победоносца, которого российское воинство считает своим главным заступником.

«Пензенцы стояли насмерть на Бородинском поле и в Севастополе. Сражались на сопках Манчьжурии. Участвовали в самом крупном сражении Первой мировой войны — Брусиловском прорыве. Триста тысяч наших земляков прошли дорогами Великой Отечественной войны. Били врага в Сталинграде, громили на Курской дуге, в Белоруссии и на Украине. Андрей Кижеватов, Николай Крылов, Василий Глазунов — эти имена навсегда вписаны в историю нашей страны. Пензенцы исполняли интернациональный долг в 12 странах мира. Более 5 тыс. солдат и офицеров из Пензенской области воевали в Афганистане», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что сегодня мы с особым чувством произносим имена Героев России, погибших при выполнении задач специальной военной операции, среди них — пензенец, гвардии сержант Сергей Гринин.

«Звание героя присваивается не только на поле боя, но и в сражении с террористами, при освобождении заложников. Навечно в нашей памяти останется командир группы «Альфа», Герой России, генерал-майор Валерий Владимирович Канакин», — отметил он.

«Всюду, куда призывает Отчизна, есть герои пензенского края. В Великую Отечественную 49 наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы, более 250 — удостоены звания «Герой Советского Союза». В наши дни более 20 пензенцев имеют звание «Герой России». Мы гордимся каждым из них. Вечная слава героям!» — подчеркнул Олег Мельниченко.