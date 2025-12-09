15:32:37 Вторник, 9 декабря
Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества

10:01 | 09.12.2025 | Общество

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем Героев Отечества.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые пензенцы, 9 декабря в нашей стране отмечается памятная дата — День Героев Отечества, день, когда мы отдаем дань уважения и чествуем славных сынов российского государства, удостоенных званий Героев СССР и Героев России, орденов Славы и Святого Георгия. Среди этих людей немало и наших земляков, которые своим мирным и ратным трудом внесли достойный вклад в развитие и процветание нашей Родины. Благодаря их патриотизму, мужеству и самоотверженности мы можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться своей страной и ее славной историей», — отметил спикер гордумы.

Он добавил, что нынешнее время создает новых героев.

«Солдаты и офицеры, с оружием в руках защищающие интересы родной страны в зоне СВО, — настоящий пример патриотизма, непоколебимости духа, безграничной любви к своей Отчизне. И мы верим, что, как наши деды и прадеды в 1945-м, они вернутся домой с победой», — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-службы пензенской гордумы.


