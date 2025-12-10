16:58:58 Среда, 10 декабря
Услугами туристско-информационного центра в Пензе воспользовались более 5 тыс. человек

10:16 | 10.12.2025 | Общество

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Более 5 тыс. человек воспользовались услугами туристско-информационного центра, расположенного в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации города.

Фото: Penza-gorod.ru

«В основном посетителями ТИЦ стали туристы из близлежащих регионов — Саратовской, Ульяновской, Самарской областей и Республики Мордовия, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга и жители региона. Консультанты по туризму активно работали и с организованными группами. В числе популярных запросов — экскурсии в лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Свято-Троицкий Сканов женский монастырь, историко-культурный центр источника «Кувака». Также путешественники выбирали туристический маршрут по городу на один день», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что параллельно сотрудники центра работали на городских фестивалях и открытых площадках, где консультировали жителей и гостей Пензенской области.

«Кроме того, команда городского ТИЦ реализовала ряд проектных инициатив: цикл встреч с представителями туриндустрии и бизнеса под названием «Городской подиум», цикл просветительских мероприятий для школьников и студентов, круглые столы с участием заинтересованных ведомств по развитию внутреннего туризма в регионе», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что летом ТИЦ запустил сайт, который, как ожидается, в дальнейшем позволит пользователям записываться на экскурсии и самостоятельно подбирать понравившиеся туры.

«В настоящее время готовится масштабный проект по выпуску полиграфической продукции — карт разного формата и буклетов для туристов», — напоминается в нем.


