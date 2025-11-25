В Пензенской области еще 11 ветеранов СВО пройдут курс комплексной реабилитации в рамках проекта «Сурское мужество» Общество

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Одиннадцать ветеранов специальной военной операции пройдут курс комплексной реабилитации в рамках второй смены проекта «Сурское мужество», стартовавшей в арт-поместье «Новые берега» в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Программа построена на функциональных блоках. Это психологическое сопровождение, реабилитация, трудовая интеграция и спортивный блок», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для участников проекта будет организован бизнес-интенсив и впоследствии они смогут реализовать свои инициативы благодаря заключению социального контракта.

«Первый в России проект по комплексной реабилитации участников спецоперации стартовал по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и главы региона Олега Мельниченко и вошел в национальный проект «Семья», — напоминается в сообщении.

Проект «Сурское мужество» по комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы, был запущен в Пензенской области на базе арт-поместья «Новые берега» в сентябре 2025 года.

Первая смена продлилась 30 дней, ее участниками стали 10 ветеранов СВО.

Четверо из них подготовили бизнес-планы на открытие собственного дела: организацию мастерской по ковке металла, создание личного подсобного хозяйства по разведению крупного рогатого скота, производство межкомнатных дверей и винтовых лестниц, а также открытие столярной мастерской. Им были вручены сертификаты на заключение социального контракта.