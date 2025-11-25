11:09:03 Вторник, 25 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области еще 11 ветеранов СВО пройдут курс комплексной реабилитации в рамках проекта «Сурское мужество»

09:25 | 25.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Одиннадцать ветеранов специальной военной операции пройдут курс комплексной реабилитации в рамках второй смены проекта «Сурское мужество», стартовавшей в арт-поместье «Новые берега» в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензенской области еще 11 ветеранов СВО пройдут курс комплексной реабилитации в рамках проекта «Сурское мужество»

Фото: Pnzreg.ru

«Программа построена на функциональных блоках. Это психологическое сопровождение, реабилитация, трудовая интеграция и спортивный блок», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для участников проекта будет организован бизнес-интенсив и впоследствии они смогут реализовать свои инициативы благодаря заключению социального контракта.

«Первый в России проект по комплексной реабилитации участников спецоперации стартовал по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и главы региона Олега Мельниченко и вошел в национальный проект «Семья», — напоминается в сообщении.

Проект «Сурское мужество» по комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы, был запущен в Пензенской области на базе арт-поместья «Новые берега» в сентябре 2025 года.

Первая смена продлилась 30 дней, ее участниками стали 10 ветеранов СВО.

Четверо из них подготовили бизнес-планы на открытие собственного дела: организацию мастерской по ковке металла, создание личного подсобного хозяйства по разведению крупного рогатого скота, производство межкомнатных дверей и винтовых лестниц, а также открытие столярной мастерской. Им были вручены сертификаты на заключение социального контракта.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора
В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика
В Новознаменском сгорела деревянная баня В Засечном женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама