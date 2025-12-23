В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» Общество

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. 58 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«В целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и пропаганды использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях на территории региона 22 декабря 2025 года было проведено профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». В ходе проведения мероприятия 58 водителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке малолетних пассажиров влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.