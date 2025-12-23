18:44:45 Вторник, 23 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»

12:11 | 23.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. 58 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и пропаганды использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях на территории региона 22 декабря 2025 года было проведено профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». В ходе проведения мероприятия 58 водителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке малолетних пассажиров влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.


Читайте также
Двоим жителям Пензы грозит реальный срок за кражу электродвигателя В Кузнецке мужчина угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело
В отношении жителя Башмаковского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело В Пензенской области за выходные выявлено три нарушения охотничьего законодательства
Под Пензой водитель «УАЗа» сбил девушку-подростка В Никольском районе опрокинулась легковушка, водитель госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама