Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати Общество

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.

«По традиции в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники типографий, редакций газет, радио, телевидения, информационных агентств, сетевых изданий. В Пензенской области зарегистрировано более 120 средств массовой информации. В наши дни они выполняют важную функцию — информируют жителей региона о происходящих событиях, доставляют оперативную и достоверную информацию», — отметил глава региона.

«В Пензенской области работают талантливые журналисты, которые день за днем ведут летопись региона, обеспечивают прочные связи между властью и обществом, служат обратной связью и первыми реагируют на все происходящее. Благодарю работников средств массовой информации за неравнодушие, объективность, активную гражданскую позицию», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал пензенским журналистам новых творческих свершений и воплощения в жизнь всего задуманного.