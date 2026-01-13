13:39:22 Вторник, 13 января
Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати

09:15 | 13.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.

Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По традиции в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники типографий, редакций газет, радио, телевидения, информационных агентств, сетевых изданий. В Пензенской области зарегистрировано более 120 средств массовой информации. В наши дни они выполняют важную функцию — информируют жителей региона о происходящих событиях, доставляют оперативную и достоверную информацию», — отметил глава региона.

«В Пензенской области работают талантливые журналисты, которые день за днем ведут летопись региона, обеспечивают прочные связи между властью и обществом, служат обратной связью и первыми реагируют на все происходящее. Благодарю работников средств массовой информации за неравнодушие, объективность, активную гражданскую позицию», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал пензенским журналистам новых творческих свершений и воплощения в жизнь всего задуманного.


Актуальное

