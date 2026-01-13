Денис Соболев поздравил журналистов с Днем российской печати Общество

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Ваша профессия пользуется заслуженным доверием и уважением, ведь благодаря вам пензенцы в курсе всех важных событий, происходящих в городе, регионе, стране и мире. Вы помогаете людям разобраться в большом потоке новостей, они доверяют вам и прислушиваются к вашему мнению, и это не только почетно, но и налагает на вас нелегкий груз ответственности за каждое написанное слово, ведь хороший материал предполагает честность, непредвзятость и объективность», — отметил спикер гордумы.

«Спасибо вам за совместную работу по освещению деятельности Пензенской городской думы и депутатского корпуса, высокий уровень профессионализма и верность выбранному делу! Убежден, что и впредь ваши материалы будут актуальными и интересными для читателей», — добавил Денис Соболев.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам пензенской журналистики, многие из которых продолжают работать и передают свой опыт новому поколению журналистов.

«От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, творческих успехов, интересных тем, ярких событий, острого пера, высоких тиражей и рейтингов, преданных читателей и успехов в профессиональной деятельности!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.