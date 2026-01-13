13:39:57 Вторник, 13 января
Олег Денисов поздравил работников СМИ с Днем российской печати

12:09 | 13.01.2026 | Общество

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.

Фото: Penza-gorod.ru

«Этот праздник объединяет людей различных специальностей — журналистов, редакторов, сотрудников типографий и изданий — всех, кто причастен к сбору, обработке и распространению информации. Ваше дело требует широкого кругозора и личной ответственности за каждое слово. Вы являетесь связующим звеном между органами власти и населением, помогаете нашим горожанам ориентироваться в потоке происходящих событий и грамотно разъясняете суть принимаемых решений и дальнейших преобразований», — отметил он.

Олег Денисов выразил мнение, что в Пензе сильное профессиональное медиасообщество, объединяющее талантливых и неравнодушных людей.

«Спасибо вам за интересную подачу материалов и освещение городских мероприятий, сотрудничество и конструктивную критику. От всей души желаю всем новых достижений, значимых проектов и вдохновения для их реализации! Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!» — цитирует поздравление главы города пресс-служба мэрии.


