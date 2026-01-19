03:33:07 Вторник, 20 января
Олег Мельниченко посетил ночью крещенскую купель на ГПЗ-24 в Пензе

09:08 | 19.01.2026 | Общество

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил ночью крещенскую купель, оборудованную в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня один из важнейших праздников православного календаря сопровождают настоящие крещенские морозы. В этом году к нам пришла снежная русская зима. Но среди наших земляков нашлось немало отважных людей, которые решили в Крещение Господне окунуться в воду. Владыка Серафим отметил царящее на берегу старицы Суры настроение бодрости, целеустремленности, готовности укрепить веру и испытать себя», — написал глава региона в своем Telegram-канале ночью в понедельник, 19 января.

«Главная традиция праздника — освящение воды, посещение храма и молитва о дорогих нам людях. В эту прекрасную крещенскую ночь я желаю всем хорошего настроения, мира, добра, любви и благополучия! С праздником Крещения Господня!» — пожелал Олег Мельниченко.


