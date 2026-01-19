Олег Мельниченко потребовал от глав муниципальных образований усилить работу по благоустройству Общество

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от глав муниципальных образований усилить работу по благоустройству.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства Пензенской области потребовал от глав муниципальных образований усилить работу по благоустройству. Самые частые нарушения в этой сфере — парковка машин на газонах, спортивных и детских площадках, ненадлежащее содержание территорий общего пользования, несоблюдение требований при проведении земляных работ. Всего за минувший год органами местного самоуправления Пензенской области составлено 14 тыс. 654 протокола об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 97 млн. рублей, взыскано 87 млн. рублей, что составляет 89% от общей суммы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 19 января.

Он напомнил, что в 2024 году было составлено 9 тыс. 654 протокола, сумма наложенных штрафов превысила 74 млн. рублей, взыскано более 49 млн., или 66%.

«Динамика видна, работа ведется, но нужно двигаться дальше. Особо хочу напомнить, что работа с нарушителями не карательная, а в первую очередь профилактическая мера. Начинать надо с объяснений и предупреждений, чтобы люди в дальнейшем не повторяли допущенных ошибок. Чистота и порядок в городах, деревнях, селах и поселках Пензенской области зависят от сознательности их жителей и активности местной власти», — подчеркнул Олег Мельниченко.