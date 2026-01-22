19:43:42 Четверг, 22 января
В Пензенской области подвели итоги деятельности по предупреждению и ликвидации ЧС за 2025 год

16:13 | 22.01.2026 | Общество

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Итоги деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2025 год подведены в ходе учебно-методического сбора, состоявшегося в круглом зале правительства Пензенской области в четверг, 22 января.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Было отмечено, что в целом показатели оперативной деятельности имеют положительную динамику.

По информации ГУ МЧС России по региону, пожарно-спасательными подразделениями в 2025 году были ликвидировано 2 тыс. 203 пожара. В результате пожаров погибли 66 человек, травмированы 53. По сравнению с 2024 годом количество пожаров уменьшилось на 19%, число погибших — на 25%. При этом в 2025 году была зафиксирована наименьшая гибель людей на пожарах за всю историю статистических наблюдений.

Кроме того, 975 раз сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий в Пензенской области, что на 31% меньше, чем в 2024-м.

На водных объектах региона зарегистрировано 21 происшествие, погибли 18 человек, из них по причине утопления — 8, были спасены три человека.

По мнению первого заместителя председателя правительства Пензенской области Владимира Щекина, положительная динамика во многом обусловлена проведением серьезной профилактической работы.

«За прошедший год в домах и квартирах пензенцев было установлено за счет средств бюджета Пензенской области более 3,8 тыс. автономных дымовых пожарных извещателей. Эта мера позволила предотвратить гибель по меньшей мере 70 человек, в том числе 34 несовершеннолетних», — сказал он.

В свою очередь начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов подчеркнул важность продолжения всего комплекса профилактической работы в 2026 году.

По его словам, особое внимание должно быть уделено детям, лицам, входящим в группу риска, и одиноко проживающим престарелым гражданам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.


