Апелляция подтвердила законность решения по иску музея-заповедника «Тарханы» к владельцам пяти земельных участков

14:02 | 23.01.2026 | Общество

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Белинского районного суда, которым было отказано в удовлетворении исковых требований ФГБУК «Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» к владельцам пяти земельных участков о признании права собственности на земельные участки отсутствующим и их снятии с государственного кадастрового учета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

Апелляция подтвердила законность решения по иску музея-заповедника «Тарханы» к владельцам пяти земельных участков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Истец, обращаясь в суд указал, что на основании решения Пензенского облисполкома в 1969 году за музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова «Тарханы» закреплены в пользование земли бывших усадьб Е.А. Арсеньевой и Шан-Гиреев, часовни-могилы М.Ю. Лермонтова и церкви по контуру кирпичной ограды, а также определена общая площадь земель учреждения культуры. В границах земель истца находятся земельные участки с домами, местоположение которых определено как улица Яшинка села Лермонтово Белинского района. В 1992 году главой администрации Лермонтовского сельсовета принято постановление, на основании которого всем собственникам указанных жилых домов были выданы свидетельства о праве собственности на землю и в дальнейшем земельные участки были поставлены на государственный кадастровый учет. По мнению истца, спорные земельные участки находятся полностью в границах объекта культурного наследия и в границах земельного участка, принадлежащего ему на праве постоянного пользования», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ответчики с иском не согласились.

«Один из них пояснил, что его предки пользовались земельным участком еще до революции. Дом строила бабушка, в нем родился отец, он и его дети. Земельный участок принадлежит ему на законных основаниях», — указано в тексте.

«Суд, разрешая спор, исходил из того, что в 2023 году управлением Росреестра по Пензенской области исправлена реестровая ошибка путем внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении координат земельного участка музея-заповедника: из его состава исключены принадлежащие ответчикам участки. В результате суд отказал в удовлетворении заявленных требований, учитывая, что право собственности на спорные земельные участки в ЕГРН за истцом не зарегистрировано, они в его владении не находятся, фактическими владельцами объектов недвижимого имущества являются ответчики, право собственности которых зарегистрировано в установленном законом порядке», — говорится в пресс-релизе.


Актуальное

