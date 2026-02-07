Пенсионеров в Заречном научат пользоваться смартфонами Общество

Заречный, 7 февраля 2026. PenzaNews. Еженедельные занятия для пожилых людей, которые хотят научиться пользоваться различными функциями своих мобильных устройств, организованы в Заречном Пензенской области на базе городского совета ветеранов в рамках проекта «Смартфон-кафе». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

«Шаг за шагом пенсионеры узнают о функциях мобильных устройств. Например, на первом занятии они научились фотографировать друг друга, делать селфи и снимать видео», — сказано в тексте.

Из него следует, что проектом предусмотрено проведение четырех занятий в месяц: одного теоретического с выполнением практических заданий и еще трех — в формате индивидуальных консультаций.

«Каждый житель Заречного старшего возраста, который испытывает трудности взаимодействия со своим мобильным устройством, может обратиться сюда. В ходе индивидуальной работы консультанты помогут настроить мобильное устройство с учетом предпочтений владельца. [...] Уроки «Смартфон-кафе» проходят в здании совета ветеранов на улице Братской, 22. Чтобы принять участие, нужно заранее записаться», — поясняется в сообщении.