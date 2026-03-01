Житель Пензы лишился более 3,5 млн. рублей в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 1 марта 2026. PenzaNews. 27-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества и лишился более 3,5 млн. рублей в надежде заработать на криптовалюте.

«Гражданин пояснил, что ему пришло сообщение в сети интернет от незнакомки, которая представилась брокером и предложила заработать. Заявителя заинтересовало предложение, и он согласился. Неизвестная убедила молодого человека, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на криптокошелек. [...] Поверив обещаниям злоумышленницы, заявитель перечислил более 3,5 млн. рублей. После этого собеседница перестала выходить на связь. Через некоторое время молодой человек понял, что стал жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в тексте.