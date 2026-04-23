Глава Каменского района оштрафован за оскорбление женщины и ее детей Общество

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Глава Каменского района Пензенской области Александр Помогайбо оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбление женщины и ее несовершеннолетних детей. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

«Установлено, что днем 18 июля 2025 года глава района, являясь лицом, замещающим должность муниципальной службы, при осуществлении своих полномочий, выражая недовольство ненадлежащим содержанием земельного участка и находящихся на нем строений, высказал в адрес местной жительницы, а 27 августа 2025 года в адрес ее несовершеннолетних детей слова оскорбительного характера в противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, унизив их честь и достоинство», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проведенной по обращению жительницы проверки межрайонный прокурор возбудил в отношении чиновника два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

«Постановлениями Каменского городского суда он оштрафован на 50 тыс. рублей по каждому делу», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что суд второй инстанции по результатам рассмотрения жалоб чиновника указал, что слова и выражения, высказанные главой, содержат унизительную оценку личностей потерпевших, которая не выражена в неприличной форме, и исключил подобные формулировки из постановлений.

«В остальной части судебные решения оставлены без изменения и вступили в законную силу», — поясняется в пресс-релизе.