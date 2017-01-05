В Пензе на Олимпийской аллее прошел спортивный праздник для сотрудников Росгвардии Спорт

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Сотрудники отряда мобильного особого назначения (ОМОН) регионального управления Росгвардии и их родные в составе 20 команд приняли участие в мероприятии «Мама, папа, я — спортивная семья», состоявшегося на Олимпийской аллее в Пензе.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Спортивный праздник начался с торжественного построения.

«Лыжи — универсальный вид спорта. Он одинаково подходит для детей и взрослых, сочетает в себе красоту ритмичного движения и азарт гонки», — отметил командир ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников, приветствуя участников.

Любителям активного отдыха предстояло преодолеть дистанцию в 500 метров и 1 км.

В итоге все команды были отмечены в различных номинациях, а детям вручили сладкие призы.

Во время спортивного праздника работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать гречневую кашу и чай.