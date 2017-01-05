18:32:22 Четверг, 5 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе на Олимпийской аллее прошел спортивный праздник для сотрудников Росгвардии

12:05 | 05.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Сотрудники отряда мобильного особого назначения (ОМОН) регионального управления Росгвардии и их родные в составе 20 команд приняли участие в мероприятии «Мама, папа, я — спортивная семья», состоявшегося на Олимпийской аллее в Пензе.

В Пензе на Олимпийской аллее прошел спортивный праздник для сотрудников Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Спортивный праздник начался с торжественного построения.

«Лыжи — универсальный вид спорта. Он одинаково подходит для детей и взрослых, сочетает в себе красоту ритмичного движения и азарт гонки», — отметил командир ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников, приветствуя участников.

Любителям активного отдыха предстояло преодолеть дистанцию в 500 метров и 1 км.

В итоге все команды были отмечены в различных номинациях, а детям вручили сладкие призы.

Во время спортивного праздника работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать гречневую кашу и чай.
Актуальное
Читайте также
Коллектив пензенского Минтруда скорбит в связи с гибелью коллег из Саратова Мэр оценил условия для отдыха горожан в центральном парке Пензы
В Пензе с охраняемой стоянки угнали кран-манипулятор Храмы Пензенской области проверяют на безопасность в преддверии Рождества
В Терновке тушат частный дом Молодой мужчина подозревается в краже стиральной машинки и одежды из дома под Кузнецком
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама