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Кузнецов и Захаров завоевали «бронзу» на II этапе Мировой серии в Гуанчжоу

08:47 | 10.03.2017 | Спорт

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Илья Захаров и Евгений Кузнецов, выступающие за Пензенскую область, завоевали «бронзу» второго этапа Мировой серии в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина.

Кузнецов и Захаров завоевали «бронзу» на II этапе Мировой серии в Гуанчжоу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они набрали 430,86 балла.

Первое место заняли китайские спортсмены Цао Юань и Си Сии, заработавшие 466,02 балла, вторыми стали Джек Лаугер и Крис Мирс из Великобритании, получившие 450,60 балла.

Пензенская спортсменка Надежда Бажина в паре с Кристиной Ильиных заняла пятое место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Девушки набрали 300 баллов.

Лучшими стали Ши Тинмао и Сю Чжихуан из Китая — 354 балла, второе место у Мэддисон Кини и Анабэль Смит из Австралии — 318,66 балла, а третье — у Дженифер Абель и Мелиссы Ситрини из Канады — 311,34, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
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