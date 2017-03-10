Кузнецов и Захаров завоевали «бронзу» на II этапе Мировой серии в Гуанчжоу

Первое место заняли китайские спортсмены Цао Юань и Си Сии, заработавшие 466,02 балла, вторыми стали Джек Лаугер и Крис Мирс из Великобритании, получившие 450,60 балла.
Пензенская спортсменка Надежда Бажина в паре с Кристиной Ильиных заняла пятое место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Девушки набрали 300 баллов.
Лучшими стали Ши Тинмао и Сю Чжихуан из Китая — 354 балла, второе место у Мэддисон Кини и Анабэль Смит из Австралии — 318,66 балла, а третье — у Дженифер Абель и Мелиссы Ситрини из Канады — 311,34, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter