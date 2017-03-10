Кузнецов и Захаров завоевали «бронзу» на II этапе Мировой серии в Гуанчжоу Спорт Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Илья Захаров и Евгений Кузнецов, выступающие за Пензенскую область, завоевали «бронзу» второго этапа Мировой серии в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Они набрали 430,86 балла. Первое место заняли китайские спортсмены Цао Юань и Си Сии, заработавшие 466,02 балла, вторыми стали Джек Лаугер и Крис Мирс из Великобритании, получившие 450,60 балла. Пензенская спортсменка Надежда Бажина в паре с Кристиной Ильиных заняла пятое место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Девушки набрали 300 баллов. Лучшими стали Ши Тинмао и Сю Чжихуан из Китая — 354 балла, второе место у Мэддисон Кини и Анабэль Смит из Австралии — 318,66 балла, а третье — у Дженифер Абель и Мелиссы Ситрини из Канады — 311,34, сообщает агентство спортивной информации « Весь спорт ». Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость