Маршрут велопарада в Пензе смогут преодолеть даже начинающие спортсмены — Илья Суслов Спорт

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Маршрут велопарада, который пройдет в Пензе в воскресенье, 28 мая, смогут преодолеть даже начинающие спортсмены. Такое мнение выразил представитель сообщества «Велопенза» Илья Суслов.

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«Маршрут будет простой, доступный всем — не будет ни подъемов, ни спусков затяжных. […] Расстояние около 5 км под силу любому, даже начинающему», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 25 мая.

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По словам Ильи Суслова, скорость движения колонны не превысит 14 км в час.

«Темп будет менее, чем прогулочный. Смогут и дети, и старики осилить это без проблем», — подчеркнул представитель «Велопензы».

Он отметил, что всем участникам велопарада рекомендуется надеть шлемы и одежду по погоде.

«С собой желательно взять воды. Также необходимо соблюдать все правила дорожного движения и правила движения в колонне», — резюмировал Илья Суслов.