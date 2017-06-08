Число пензенцев в сборных России увеличилось в 2017 году на два человека Спорт

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Число атлетов из Пензенской области, которые вошли в состав сборных России по различным видам спорта, увеличилось в 2017 году на два человека. Об этом сообщил заместитель министра физической культуры и спорта региона Сергей Никишин.

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«Очень беспокоят нас итоги анализа количества членов спортивных сборных команд России от Пензенской области, особенно по олимпийским видам спорта. За отчетный период 2013–2016 годов мы вновь наблюдаем ежегодное снижение таких спортсменов. У нас в 2013 году в списках сборных был121 человек, в 2014 — 119, в 2015 — 110, в 2016 — 104», — сказал он в ходе заседания коллегии ведомства, состоявшегося на базе училища олимпийского резерва региона в четверг, 8 июня.

По словам Сергея Никишина, наиболее значительное снижение происходит в базовых видах спорта — легкой атлетике, плавании, триатлоне, теннисе и регби.

«В 2017 году список пензенских спортсменов в составе сборных команд по олимпийским видам спорта увеличился на два человека. […] Но вновь мы видим снижение количества членов сборных в плавании, прыжках в воду, регби. Немного улучшили свои позиции триатлон, легкая атлетика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика и хоккей», — уточнил замминистра.

Он подчеркнул, что в 2015 и 2016 годах, не считая Пензы, в состав сборных входили представители Заречного, Кузнецка, Никольска, Белинского, Беково, Нижнего Ломова и Городищенского района.