Виктория Андреева не смогла завоевать медали в первый день испанского этапа «Mare Nostrum» Спорт

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Пензенская пловчиха Виктория Андреева не смогла завоевать медали в первый день второго этапа международного турнира «Mare Nostrum», который стартовал в Испании в минувший вторник, 13 июня.

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На дистанции 200 метров вольным стилем она показала девятый результат, показав время 1 минута 59,12 секунды. Первые три места заняли Фемке Хемскерк из Голландии, Вероника Попова из России и Эмма Маккеон из Австралии.