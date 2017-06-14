Виктория Андреева не смогла завоевать медали в первый день испанского этапа «Mare Nostrum»

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Пензенская пловчиха Виктория Андреева не смогла завоевать медали в первый день второго этапа международного турнира «Mare Nostrum», который стартовал в Испании в минувший вторник, 13 июня.
На дистанции 200 метров вольным стилем она показала девятый результат, показав время 1 минута 59,12 секунды. Первые три места заняли Фемке Хемскерк из Голландии, Вероника Попова из России и Эмма Маккеон из Австралии.
В заплыве вольным стилем на 50 метров Виктория Андреева заняла лишь 24 место с результатом 26,27 секунды. Первой стала Сара Сьострем из Швеции, второй — Раноми Кромвидьо из Голландии, третьей — Бронте Кемпбелл из Австралии, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
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