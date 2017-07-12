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Пенза изменилась в лучшую сторону — Андрей Сидоренко

16:15 | 12.07.2017 | Спорт

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко, который ранее уже руководил подготовкой команды в 2009–2010 и 2013–2015, считает, что Пенза за прошедшие два года изменилась в лучшую сторону.

Пенза изменилась в лучшую сторону — Андрей Сидоренко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Принял приглашение и приехал сюда с удовольствием. Пока здесь 2–3 дня находился, вижу, что город пошел в лучшую сторону. Аллею нам сделали хорошую, дорожку для бега. Есть где погулять. Город изменился в лучшую сторону», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 12 июля.

Андрей Сидоренко отметил, что не переставал следить за выступлениями «Дизеля» даже тогда, когда не являлся его наставником.

«Связывался с болельщиками очень часто. Крик души у них был — хотели пройти дальше, ждали от команды результата», — пояснил он.
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