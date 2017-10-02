В Пензенской области будут активнее приобщать пенсионеров к занятиям физкультурой Спорт

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Работа по приобщению пенсионеров к регулярным занятиям физкультурой должна быть активизирована в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Несмотря на то, что наш регион по вовлечению граждан в занятия физической культурой и спортом является одним из лидеров, [...] нам нужно еще много сделать», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 2 октября.

Губернатор поручил провести в районах области рабочие встречи, в ходе которых наметить план мероприятий для решения этой задачи.

«Тогда у [главы Минздрава Пензенской области Владимира] Стрючкова и системы здравоохранения будет меньше работы», — добавил Иван Белозерцев.

Он потребовал от сотрудников регионального Минспорта исключить формальный подход к данной работе.

«Планируйте мероприятия, встречи, анализ, вносите предложения мне. Мы обязаны улучшать положение дел на местах», — подчеркнул Иван Белозерцев.