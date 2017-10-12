В Пензе пройдет первенство ПФО по спортивной гимнастике Спорт

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди девушек 9–12 лет и юношей 11–13 лет пройдет в Пензе с 16 по 18 ноября.

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Соревнования, которые состоятся на базе дворца спорта «Буртасы», будут проводиться по программам первого и второго разрядов.

Победители в командном первенстве и личном многоборье будут определены по сумме выступлений за два дня.

В заключительный день пройдут финалы в отдельных видах многоборья.

Пензенскую область представят 15 гимнастов — Иван Шкуров, Джабраил Селимов, Иван Мацуненко, Артем Царев, Исмаил Гульмаяров, Егор Лаврин, Павел Почивалов, Владислав Столяров, Владислав Тикунов, Ангелина Косынкина, Анастасия Логинова, Вероника Ломакина, Екатерина Кутель, Полина Семочкина и Дарья Шелманова.

По итогам состязаний будет сформирована сборная Приволжского федерального округа для участия в первенстве России. Оно состоится в «Буртасах» с 13 по 18 ноября, сообщает пресс-служба спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.