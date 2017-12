Знаете как говорят, справедливость восторжествует!!! И надеюсь, что те, кто правит всем этим беспределом, получат бумерангом в миллион раз сильнее. Честный спорт? Где? Уважаемые , во что вы превратили спорт? Очевидно, что понимания всей ценности этого слова отсутсвует... #россияЗАСПОРТ #noRUSSIAnoGAMES

A post shared by Aliya Mustafina (@musaliya135) on Dec 5, 2017 at 12:34pm PST