НМХЛ отметила успехи двоих пензенских хоккеистов Спорт

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Двое представителей пензенской команды «Дизелист» вошли в число лучших игроков финалов конференций Кубка регионов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ).

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Так, Глеб Носов признан лучшим вратарем. Он сыграл в трех матчах, в которых пропустил две шайбы. Коэффициент надежности составил 0,66. На его счету три победы. «Сухая» серия продлилась более 147 минут.

Михаил Потапов назван лучшим нападающим. Он принял участие в трех играх, в которых набрал 4 (2+2) очка. На его счету один победный гол, один гол в большинстве, две игры с «плюсом», один матч «на ноль» и 0 — с «минусом». Показатель плюс/минус составил «+3».

Лучшим защитником стал представитель команды «Красноярские рыси» Анатолий Ремнев.