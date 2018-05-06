Пензенский «Зенит» выиграл первый матч первенства МФС «Приволжье» Спорт

Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Пензенский «Зенит» победил команду «Мордовия-М» из Саранска со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура первенства межрегионального футбольного союза «Приволжье», который состоялся на стадионе «Первомайский» в минувшую субботу, 5 мая.

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Счет на 34-й минуте открыл Сергей Сипатов. Спустя три минуты еще один гол в ворота соперников забил Кирилл Муромцев.

Таким образом, после первой выигрышной встречи «Зенит» поднялся с 11 на шестую строчку турнирной таблицы, заработав три очка.

Матч четвертого тура «Зенит» сыграет на выезде с командой «Квазар-Самара» в субботу, 12 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в стартовом матче сезона в Ульяновске пензенский клуб уступил молодежному составу «Волги» — 2:3. Встреча второго тура закончилась для «Зенита» поражением со счетом 0:1 от команды «Акрон» из Тольятти.