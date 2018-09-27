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Спортучреждения региона недостаточно обеспечены тренерами — Григорий Кабельский

14:02 | 27.09.2018 | Спорт

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Спортивные учреждения Пензенской области недостаточно обеспечены тренерским составом. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский в ходе заседания коллегии ведомства в четверг, 27 сентября.

Спортучреждения региона недостаточно обеспечены тренерами — Григорий Кабельский. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, во время визита губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Камешкирский район министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова отметила, что на 11 тыс. жителей приходится 42 работника в сфере культуры.

«В спорте в Камешкирском районе — пять человек, и они там еще две единицы дополнительно приняли — семь человек. И вот этот вот разрыв между культурой и спортом на самом деле огромный», — сказал Григорий Кабельский.

Он напомнил, что нормативная обеспеченность тренерами-преподавателями должна составлять 26 человек на 10 тыс. жителей.

Министр уточнил, что при этом в Пензенской области трудится 650 штатных тренеров и 813 специалистов по совместительству — 17% и 23% от норматива соответственно.

«Три района, которые обеспечены согласно этой норме, — это Наровчат, Исса и Заречный, в остальных дела у нас обстоят не очень», — сказал Григорий Кабельский.

Он добавил, что по состоянию на 1 августа 2018 года в регионе имеется 143 вакансии в сфере физической культуры и спорта, среди которых наиболее востребованы тренеры, тренеры-преподаватели и инструкторы.

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