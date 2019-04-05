Пензенский «Дизелист» поборется за «Кубок регионов» в «Россошью» Спорт

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» сыграет с воронежской «Россошью» в финальной серии первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2018–2019 годов.

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Соперник пензенской команды, завершившей полуфинальную серию за три встречи, определился в четверг, 4 апреля. Им стала команда «Россошь», обладатель «Кубка регионов» сезона 2014–2015 годов. Воронежские спортсмены вышли в финал за четыре встречи с «НХК» из Тульской области.

Две первые встречи финала «Дизелист» проведет на выезде 13 и 14 апреля в Россоши. Третий и, если понадобится, четвертый поединки финала состоятся 17 и 18 апреля 2019 года в Пензе, сообщается на сайте областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

Пензенский «Дизелист» третий год подряд выходит в финал НМХЛ.

Он является действующим обладателем «Кубка регионов» сезона 2017–2018 годов.