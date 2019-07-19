EN
16:08:55 Пятница, 19 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские дзюдоисты выступят за сборную России на чемпионате Европы

10:52 | 19.07.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Пензенские спортсмены в составе сборной России прибыли в Испанию, где пройдет чемпионат Европы по дзюдо-ката.

Пензенские дзюдоисты выступят за сборную России на чемпионате Европы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках состязаний будут организованы европейский кубок для участников в возрасте до 18 лет и открытый чемпионат Европы по ката для победителей и призеров по всем возрастам.

В сборную России вошли 12 дзюдоистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензенской области. Регион представляют воспитанники тренеров Эдуарда Копылова и Натальи Самойловой — Даниил Сидоров и Владислав Бурментьев, а также Илья Гаврилюк и Павел Ежков, наставниками которых являются Василий Климов и Виктор Дуднев.

«Нашим ребятам предстоит показать мастерство в разделе катаме-но-ката. Мы настроены на победу», — отметил старший тренер сборной России по ката, президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, который выйдет на татами в качестве судьи.

Загрузка...
Читайте также
Житель Никольска подозревается в краже продуктов из пензенского магазина В Нижнеломовском районе суд назначил штрафы участницам драки
В Пензе организована проверка по факту ДТП с участием четырех машин В Верхней Елюзани к октябрю построят новое здание врачебной амбулатории
Под Пензой три человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла В Пензенской области при опрокидывании «ВАЗа» погиб пассажир
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама