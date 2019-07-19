Пензенские дзюдоисты выступят за сборную России на чемпионате Европы Спорт

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Пензенские спортсмены в составе сборной России прибыли в Испанию, где пройдет чемпионат Европы по дзюдо-ката.

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В рамках состязаний будут организованы европейский кубок для участников в возрасте до 18 лет и открытый чемпионат Европы по ката для победителей и призеров по всем возрастам.

В сборную России вошли 12 дзюдоистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензенской области. Регион представляют воспитанники тренеров Эдуарда Копылова и Натальи Самойловой — Даниил Сидоров и Владислав Бурментьев, а также Илья Гаврилюк и Павел Ежков, наставниками которых являются Василий Климов и Виктор Дуднев.

«Нашим ребятам предстоит показать мастерство в разделе катаме-но-ката. Мы настроены на победу», — отметил старший тренер сборной России по ката, президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, который выйдет на татами в качестве судьи.