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Пензенский «Дизель» начал сезон с поражения

09:08 | 07.09.2019 | Спорт

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Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный клуб «Дизель» проиграл со счетом 0:3 пекинскому «ОРДЖИ» в первом матче чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, который состоялся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в пятницу, 6 сентября.

Пензенский «Дизель» начал сезон с поражения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С первых минут хозяева площадки завладели игровой инициативой, гости отвечали редкими атаками, но до перерыва команды не смогли открыть счет.

В втором периоде Цяньи Хуан сумел переиграть Ильяса Гафиуллина и забросил первую шайбу. «Дизель» усилил натиск, но успеха так и не достиг. Вскоре Райли Шин удачно сыграл на добивании и увеличил отрыв до двух шайб.

В заключительной трети матча пензенцы продолжили атаки, но так и не смогли переиграть вратаря соперников Джордана Лиема. Незадолго до финальной сирены Цзин Ван поразил уже пустые ворота «Дизеля», когда Ильяс Гафиуллин был заменен на шестого полевого игрока.

Следующий матч пензенский клуб проведет дома с «КРС-Пекин» в воскресенье, 8 сентября.

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