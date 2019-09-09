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Пензенский «Дизель» одержал первую победу в сезоне

09:43 | 09.09.2019 | Спорт

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» одержал первую победу в чемпионате «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» одержал первую победу в сезоне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На домашнем льду команда обыграла китайский клуб «КРС-БСУ» в минувшее воскресенье, 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», уже на 33-й секунде матча юный нападающий Данила Попов порадовал пензенских болельщиков забитой шайбой. Вскоре гости усилиями Андрея Максимова сравняли счет, но до перерыва хозяева льда сумели дважды воспользоваться численным превосходством — сначала дубль оформил Данила Попов, а затем момент реализовал Давид Думбадзе — 4:1.

Во втором игровом отрезке пензенские хоккеисты отличились еще один раз: шайбу в ворота отправил Никита Ли — 5:1.

В заключительном периоде удача была вновь на стороне хозяев льда. Владислав Барулин, Никита Ли и Александр Мокшанцев довели счет до 8:1.

Таким образом, после двух проведенных матчей «Дизель» заработал два очка. Клуб располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

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