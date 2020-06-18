Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» одержал победу в стартовом матче ЧР Спорт

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» одержал победу над «ВВА-Подмосковье» в первом матче чемпионата России по регби сезона 2020–2021 годов, состоявшемся на стадионе «Первомайский» в Пензе в четверг, 18 июня.

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Вход на игру осуществлялся по флаерам, число которых было ограничено в связи с эпидситуацией по коронавирусу.

Помимо этого, каждому посетителю стадиона измеряли температуру бесконтактным способом.

Тем, кто пришел поддержать пензенский клуб, были вручены красно-белые флажки и маски с логотипом команды.

В знак признательности медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с COVID-19, спортсмены обеих команд вышли на матч в футболках с надписью «Спасибо врачам».

Благодаря шести точным штрафным капитана пензенского клуба Сергея Янюшкина хозяева поля победили с результатом 18:12.

Планируется, что следующий матч «Локомотив-Пенза» проведет на выезде.