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Пензенский «Дизель» обеспечил себе выход в плей-офф

09:35 | 28.01.2021 | Спорт

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Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» стал третьей командой, обеспечившей себе выход в плей-офф «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги.

Пензенский «Дизель» обеспечил себе выход в плей-офф. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувшую среду, 27 января, в гостях команда по буллитам проиграла учалинскому «Горняку». Хозяева льда одержали победу со счетом 3:2.

В результате «Дизель» заработал 1 очко. Набранный балл вкупе с последовавшим вечером поражением «СКА-Невы» позволил пензенскому клубу оформить себе путевку в плей-офф.

По итогам 43 проведенных игр у «Дизеля» 61 очко. Команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Первые две занимают «Югра» и «Нефтяник», у которых 69 и 65 очков соответственно.

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