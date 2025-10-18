В Пензе молодой человек перечислил на «безопасный счет» более 430 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 октября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2006 года рождения лишился более 430 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за работника банка.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил собеседника перевести сбережения на «безопасный счет» для предотвращения незаконных операций, поскольку некие лица якобы пытаются оформить кредит на его имя.

«Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям, он перечислил свои сбережения на банковский счет, указанный мошенником. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил более 430 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.