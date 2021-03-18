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Соревнования по дзюдо на кубок главы СКР планируется провести в Пензенской области

10:04 | 18.03.2021 | Спорт

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Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Девятые всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей на кубок председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина планируется провести в Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Соревнования по дзюдо на кубок главы СКР планируется провести в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с распоряжением губернатора, [заместитель председателя правительства Пензенской области] Валерий Савин возглавил оргкомитет турнира», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что, как ожидается, в соревнованиях примут участие около 200 юношей в возрасте до 15 лет.

Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей, посвященные памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга, проводятся с 2012 года.

Первый турнир состоялся в подмосковном Ногинске, на малой родине кавалера ордена Мужества Евгения Табакова — мальчика, погибшего при защите сестры от насильника.

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