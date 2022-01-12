Центр спортивной подготовки Пензенской области возглавила Ольга Колобкова Спорт

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Ольга Колобкова назначена на должность директора ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

Фото: Sport.pnzreg.ru

К исполнению обязанностей Ольга Колобкова приступила в минувший понедельник, 10 января.

До ее назначения учреждением временно руководил Игорь Вяткин, а до него ЦСП с 2005 года возглавляла Ирина Кулемина, которая в декабре 2021 года покинула пост директора по собственному желанию.

Ольга Колобкова окончила ПГПУ им. В.Г. Белинского по специальности «Физическая культура и спорт». Имеет также высшее образование по программе магистратуры.

С 2003 года работала в спортшколе «Горизонт» сначала инструктором-методистом, затем с 2004 по 2018 годы — тренером-преподавателем.

В 2020 году возглавила федерацию синхронного плавания Пензенской области.