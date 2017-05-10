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Девять пензенских предприятий победили в конкурсе «Лучшее свеклосеющее хозяйство России»

12:13 | 10.05.2017 | АПК

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Девять сельхозпредприятий Пензенской области стали победителями конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство России» по итогам 2016 года.

Девять пензенских предприятий победили в конкурсе «Лучшее свеклосеющее хозяйство России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, в число лучших вошли ООО «Вертуновское», ОАО «Студенецкий мукомольный завод», ООО «Пенза Золотая Нива», товарищество на вере имени Димитрова, ООО «Красная горка», ЗАО «Башмаковский хлеб», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Каменское», крестьянское фермерское хозяйство «Родник» и ООО «СоюзАгро».

Предприятия-победители будут отмечены дипломами и наградами некоммерческой организации «Союз сахаропроизводителей России» и Минсельхоза РФ.
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