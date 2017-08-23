В Пензе объявлен отбор кооперативов для получения поддержки на развитие материальной базы АПК

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Отбор участников мероприятия по поддержке развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов стартовал в Пензенской области.

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На получение субсидий могут претендовать кооперативы, занимающиеся заготовкой, хранением, переработкой, сортировкой, убоем, а также охлаждением молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры.

Кроме того, заявки принимаются от организаций, занимающихся производством картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, а также подготовкой к реализации сельскохозяйственной продукции.

Документы для участия необходимо подать в Минсельхоз Пензенской области в будние дни с 9.00 до 18.00.

Завершится прием заявок в понедельник, 11 сентября.