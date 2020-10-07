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Аграрный потенциал Пензенской области представлен на выставке «Золотая осень»

11:20 | 07.10.2020 | АПК

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Потенциал Пензенской области в сфере АПК представлен на XXII российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая начала свою работу в онлайн-формате в среду, 7 октября.

Аграрный потенциал Пензенской области представлен на выставке «Золотая осень». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Интернет-пользователи могут посетить виртуальный павильон Пензенской области, выбрав его на карте на сайте выставки. Там размещена информация об основных достижениях региона. В частности, указано, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 3 млн. 150 тыс. тонн, объем производства скота и птицы на убой в живом весе — 418,6 тыс. тонн, надой молока на одну корову в организованных хозяйствах — 8 тонн 38 кг.

Также на стенде субъекта федерации представлены сведения о компаниях «Дамате», «Русмолко» и «Пензенские кленоварни».

По информации министерства сельского хозяйства Пензенской области, всего участниками выставки «Золотая осень» в 2020 году стали 23 компании региона.

Согласно сведениям на сайте мероприятия, в их числе — «Грибная компания», «Объединенные пензенские водочные заводы», «Пензенская кондитерская фабрика», «Нудел Продукт», «Молочкино» и другие.

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