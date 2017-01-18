Житель Ставрополья задержан в Пензе за попытку сбыта героина Криминал

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пензенского линейного отдела МВД России на транспорте задержали на железнодорожном вокзале 31-летнего жителя Ставропольского края, у которого был изъят пакетик с героином массой более 1 грамма.

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«Установлено, что мужчина прибыл в Пензу за два дня до задержания с наркотическим средством с целью дальнейшего сбыта путем закладок. В результате выезда по местам их организации оперативники обнаружили и изъяли более 60 граммов героина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста», — сказали в полиции.