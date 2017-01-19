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В Пензе за год количество преступлений снизилось на 14%

09:06 | 19.01.2017 | Криминал

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Количество преступлений, совершенных на территории Пензы за 2016 год, сократилось на 14% по сравнению с уровнем предыдущего года. Об этом сообщил начальник городского управления МВД России полковник полиции Алексей Зотов, подводя итоги работы за прошедшие 12 месяцев.

В Пензе за год количество преступлений снизилось на 14%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в числе наиболее распространенных преступлений — кражи и мошенничества.

Алексей Зотов добавил, что стражам порядка удалось снизить на 9,8% уровень подростковой преступности и на 2,7% — число ДТП.

В своем выступлении руководитель управления отметил, что жители города стали больше доверять сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.
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