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В Пензе мужчина под предлогом покупки украл сотовый телефон и сдал его в ломбард

08:32 | 19.01.2017 | Криминал

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Мужчина, похитивший сотовый телефон из магазина мобильной электроники на улице Луначарского в Пензе, сдал аппарат в ломбард. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина под предлогом покупки украл сотовый телефон и сдал его в ломбард

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что злоумышленник действовал под видом покупателя — он взял телефон якобы для ознакомления, а когда продавец отвлекся, скрылся в неизвестном направлении.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 24-летнего жителя Шемышейского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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