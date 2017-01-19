В Пензе возбуждено дело по факту кражи с банковской карты более 150 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту хищения 159 тыс. рублей с банковской карты проживающей в Пензе пенсионерки.

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«На сайте Avito.ru женщина разместила объявление о сдаче внаем комнаты на общей кухне. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который сказал, что хочет арендовать жилплощадь. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил назвать номер банковской карты и коды, которые поступят в SMS. Следуя дальнейшим инструкциям незнакомца, женщина выполнила ряд операций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что тем самым потерпевшая перевела все деньги со вклада на карту неизвестного.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — подчеркнули в пресс-службе.