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В Пензе развращавший мальчиков бомж направлен на принудительное лечение

12:52 | 19.01.2017 | Криминал

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. 50-летний бездомный, совершивший в Пензе серию преступлений в отношении детей, по решению суда направлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

В Пензе развращавший мальчиков бомж направлен на принудительное лечение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что мужчина, являясь лицом без определенного места жительства, знакомился с малолетними мальчиками и приглашал их в пустующее административное здание в Пензе, где проживал и неофициально подрабатывал сторожем. В помещениях здания мужчина с июля 2015 года по февраль 2016 года неоднократно совершал в отношении девяти мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет развратные действия, при этом демонстрировал подросткам видеоматериалы порнографического содержания, предлагал детям сигареты, а также вовлекал их в систематическое употребление спиртных напитков», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что подростки длительное время держали происходящее в тайне от близких, что оставляло мужчину безнаказанным.

«В ходе следствия проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», — отметила Людмила Фомина.

Она уточнила, что суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» и ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
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