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В Пензе ищут двух высоких мужчин по подозрению в краже денег под видом соцработников

10:40 | 23.01.2017 | Криминал

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают двух мужчин славянской внешности, после визита которых в квартиру дома на улице Ушакова в Пензе у 79-летней женщины пропало 24 тыс. рублей.

В Пензе ищут двух высоких мужчин по подозрению в краже денег под видом соцработников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленники обокрали пенсионерку днем 19 января, представившись работниками социальной службы, а в полицию женщина обратилась лишь спустя два дня.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личностей подозреваемых и их задержанию», — сказали в ведомстве.

В полиции назвали приметы мужчин: одному из них на вид 35–40 лет, рост 180 см, крепкого телосложения, волосы темные, был одет в матерчатую куртку, черный костюм, белую рубашку и темный галстук; второму также на вид 35–40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, был одет в черную матерчатую куртку, темный костюм и светлую рубашку.
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