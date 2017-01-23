В Пензе девушка лишилась денег при продаже свадебного платья Криминал

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. 23-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке продать свадебное платье за 3 тыс. рублей с помощью сайта объявлений Avito.ru.

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«На ее сотовый телефон позвонил неизвестный, который сказал, что готов приобрести товар. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил сообщить номер банковской карты и код подтверждения операции, который поступит в SMS. Следуя указаниям злоумышленника, девушка передала запрашиваемые сведения», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого она обнаружила списание с карты более 3,5 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.