Под суд пойдут трое жителей Тольятти, отбиравших крупные суммы денег на улицах Пензы Криминал

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Трое жителей Тольятти, обвиняемых в совершении грабежа и разбоя на территории Пензы, предстанут перед судом.

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«Первое из этих преступлений было совершено в августе 2015 года на улице Лядова в Пензе. Один из злоумышленников вместе с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили разбойное нападение на гражданина. Потерпевший находился в машине, припаркованной возле торгового центра, и ожидал знакомого. Обвиняемый подошел к нему, с целью спровоцировать конфликт попросил закурить, а затем стал наносить удары через открытое окно. Его сообщник в это время открыл заднюю дверь машины и открыто похитил лежавшую на коврике сумку, в которой находились деньги в сумме около 4 млн. рублей, после чего нападавшие скрылись», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что второе преступление было совершено в марте 2016 года на улице Володарского.

«Обвиняемые заранее готовились к преступлению и в течение несколько дней наблюдали за офисом потерпевшего: отмечали в какое время он приходит и во сколько покидает свое рабочее место, каждый ли раз он носит при себе сумку, в которой, предположительно, находились деньги. В день преступления двое злоумышленников ожидали потерпевшего возле его автомобиля. Их сообщник находился неподалеку с рацией. Он должен был следить за офисом предпринимателя и сообщить соучастникам, когда тот выйдет», — пояснили в полиции.

В пресс-службе отметили, что, когда потерпевший подошел к своей машине, обвиняемые напали на него, прыснули в лицо из перцового баллончика и стали избивать.

«Это продолжалось на протяжении нескольких минут, после чего потерпевший из-за полученных им телесных повреждений не смог удерживать сумку, которую злоумышленники вырвали и убежали. Через несколько часов сообщники встретились в условленном месте и поделили похищенные между собой деньги — 9 млн. рублей», — уточнили в УМВД.

В полиции пояснили, что мужчинам от 22 до 35 лет, причем двое из них являются уроженцами Пензенской области.

«Все трое ранее привлекались к уголовной ответственности. Они были задержаны оперативниками в Тольятти в июле 2016 года. Расследование уголовного дела продолжалось почти год. В его рамках было проведено около 20 обысков и 13 различных экспертиз», — сказали в пресс-службе, добавив, что уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Пензы.